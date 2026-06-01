Апеляційний суд залишив у силі 15-річний тюремний строк за держзраду ексспівробітнику Укроборонпрому

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому співробітнику ДК "Укроборонпром" за передачу даних ворогу – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В телеграм-каналі в понеділок Офіс генпрокурора повідомляє, що 48-річний засуджений був офіцером запасу ЗСУ та працював на підприємстві оборонного комплексу України.

"Після початку повномасштабного вторгнення він погодився співпрацювати з спецслужбами рф та через куратора передавав їм інформацію військового характеру", – зазначається в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що навесні 2022 року під час оборони Київщини чоловік повідомляв ворогу про наслідки ракетних і артилерійських ударів: після обстрілів житлових кварталів надіслав фотографії з місць влучань, на яких були зафіксовані пошкодження будівель, точні адреси та фрагменти боєприпасів.

Крім того, згідно з повідомленням, чоловік передавав дані про позиції, чисельність і маршрути пересування Сил оборони України, розташування блокпостів, інженерних укріплень та складів озброєння на Київщині.

У вересні 2024 року Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 19 травня 2026 року апеляційний суд підтвердив законність цього рішення. Свою вину засуджений так і не визнав.

Під час розгляду справи сторона захисту просила скасувати вирок і виправдати чоловіка. Однак суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги.