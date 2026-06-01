10:35 01.06.2026

Внаслідок атак є нові знеструмлення споживачів у семи областях – "Укренерго"

Станом на ранок 1 червня внаслідок російських дронових та артилерійських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив системний оператор.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Зокрема, 1 червня, станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у п’ятницю, 29 травня.

Вчора, 31 травня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 2,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 24 травня.

"Причина змін – встановлення помірної температури повітря, що не потребує використання кондиціонерів", – пояснили в НЕК.

