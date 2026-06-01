Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

Один житель Донецької області загинув, вісім дістали поранень, зокрема двоє дітей внаслідок російських обстрілів по населених пунктах Донецької області в неділю, 31 травня.

"По Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок", – повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області в понеділок.

Крім міста Дружківка, під вогнем перебували міста Білозерське, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Добропілля, Маяки.

"Слов’янськ атакували шість ворожих безпілотників різного типу – поранено двох людей, зокрема хлопчика 2018 року народження. Ворог пошкодив 5 приватних будинків, торговий павільйон, відділення служби експрес-доставки, АЗС, об’єкт інфраструктури, автобус, 2 цивільних авто", – йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні вночі росія обстріляла Слов’янськ, де поранень зазнала дівчинка 2012 року народження. Також одна людина постраждала в Миколаївці, там пошкоджено багатоквартирний і 16 приватних будинків.

Троє поранених – в Олексієво-Дружківці, там також пошкоджено цивільне авто.

"На Краматорськ окупаційні війська спрямували чотири БпЛА різного типу – пошкодили багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури, 5 цивільних авто. У Білозерському пошкоджено багатоквартирний будинок", – розповіли в поліції.

Усього за 31 травня поліція зафіксувала 1 040 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, з них 25 житлових будинків.

Відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У поліції попередили жителів про шахрайські схеми під час війни, зокрема пов’язані з орендою житла, пошуком рідних тощо і закликали убезпечити себе від аферистів. Також правоохоронці закликають бути обережними у захоплених населених пунктах, де загарбники займаються мародерством та відбирають транспорт.