09:49 01.06.2026

Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

ВМС Франції за підтримки партнерів затримали в Атлантичному океані танкер, що йшов з Росії, заявив французький президент Еммануель Макрон у понеділок.

"ВМС Франції вчора вранці затримали ще один нафтовий танкер Tagor, що йшов з Росії, щодо якого діють міжнародні санкції", – написав Макрон у соцмережі Х.

Він зазначив, що операцію проведено "в Атлантичному океані за підтримки кількох партнерів, серед яких – Велика Британія, у суворій відповідності до морського права".

