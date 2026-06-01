Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

ВМС Франції за підтримки партнерів затримали в Атлантичному океані танкер, що йшов з Росії, заявив французький президент Еммануель Макрон у понеділок.

"ВМС Франції вчора вранці затримали ще один нафтовий танкер Tagor, що йшов з Росії, щодо якого діють міжнародні санкції", – написав Макрон у соцмережі Х.

Він зазначив, що операцію проведено "в Атлантичному океані за підтримки кількох партнерів, серед яких – Велика Британія, у суворій відповідності до морського права".