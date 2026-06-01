09:39 01.06.2026

Єленський: Всесвітня рада церков мала би виключити РПЦ зі свого складу

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський вважає, що Всесвітня рада церков мала би виключити Російську православну церкву (РПЦ) зі свого складу, оскільки її діяльність прямо суперечить фундаментальним засадам християнства.

"Московська патріархія є одночасно і ворогом релігійної свободи, і ворогом України. Вона спрямовується як на придушення гідного виразу релігійних почуттів, так і на знищення української державності, культури та ідентичності. Тому питання про санкції щодо Патріарха Кирила, який є речником імперіалістично-шовіністичної доктрини "русского міра" і не втомлюється формулювати людиноненависницькі конструкти, є абсолютно легітимним", – йдеться в повідомленні за результатами участі Єленського у науковому семінарі, присвяченому протидії використанню церковних структур у гібридній війні.

У Держетнополітики наголосили, що включення цього діяча до санкційного списку Європейського Союзу блокувала адміністрація Віктора Орбана.

"Однак санкції проти патріарха Кирила, очевидно, було б недостатньо; вони мали б бути накладеними на тих архієреїв і кліриків РПЦ, які безпосередньо беруть участь у оспівуванні війни, обслуговують збройні формування РФ та ведуть підривну роботу у країнах Західної Європи. Зрештою, Всесвітня рада церков мала би також виключити РПЦ зі свого складу, оскільки її діяльність прямо суперечить фундаментальним засадам християнства", – вважають у Службі.

Водночас голова ДЕСС заперечив можливість жорсткого обмеження релігійної діяльності духовенства і вірних УПЦ (МП), оскільки релігійна свобода для Української держави й українського суспільства є фундаментальною цінністю. 

