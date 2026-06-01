09:19 01.06.2026

Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах, люди не постраждали – мерія

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по території дитячого садочку в м. Суми, на іншій локації – влучили у дах автозаправної станції; за попередніми даними, люди не постраждали, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні, 1 червня, близько 01:05, зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" по території одного із закладів освіти в Ковпаківському районі міста Суми. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад: вибито понад 20 вікон", – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За даними Кобзара, також зазнали пошкоджень житлові будинки, розташовані поруч.

"Близько 03:00 у Ковпаківському районі зафіксовано ще одне влучання – у дах автозаправної станції. Попередньо, обійшлося без постраждалих. У двох працівниць АЗС діагностовано гостру реакцію на стрес ", – додав він.

