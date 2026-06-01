08:59 01.06.2026
На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС
Унаслідок російського удару безпілотниками по Чернігівській області травмовано вісім людей, серед них троє дітей, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook.
"Чернігівщина: внаслідок російського удару БпЛА травмовані 8 людей, серед них – троє дітей", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому ранком понеділка.
За даними рятувальників, у селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури. У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство.
ДСНС також повідомила, що рятувальники оперативно ліквідовували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспортних засобах.