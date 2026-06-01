08:58 01.06.2026

ППО України збила 228 зі 265 БпЛА, зафіксовано 27 ударних БпЛА на 18 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 228 з 265 БпЛА, проте зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 1 червня (з 18:00 31 травня) противник атакував 265 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

 

