08:52 01.06.2026

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок російських атак безпілотниками на Харків та область кількість постраждалих у місті зросла до чотирьох осіб, загалом на території регіону поранено дев'ять людей.

"Харківщина: російські БпЛА атакували обласний центр та передмістя – постраждали 4 жінки", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook пресслужбою ДСНС України.

За даними ДСНС, внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ'янського району Харкова зруйновано два гаражі, у яких виникла пожежа. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражні бокси. Рятувальники ліквідували осередки пожеж.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив інформацію щодо постраждалих у регіоні.

"У м. Харків постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка; у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка; у с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік", – зазначив він у Телеграм-каналі.

