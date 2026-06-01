Інтерфакс-Україна
Події
08:46 01.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1650 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 401 одиницю особового складу, з яких 180 – ліквідовано; 61 точку вильоту БпЛА; 19 засобів РЕБ; 74 одиниці автомобільної техніки; 40 мотоциклів; 350 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку травня (01-31.05) підрозділами СБС уражено 45 321 ціль противника, з них 9633 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

08:58 01.06.2026
ППО України збила 228 зі 265 БпЛА, зафіксовано 27 ударних БпЛА на 18 локаціях

14:26 31.05.2026
Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

13:12 31.05.2026
ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

12:48 31.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

12:14 31.05.2026
СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

14:46 30.05.2026
В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

14:31 30.05.2026
Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

12:24 30.05.2026
СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

08:58 30.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

18:51 29.05.2026
Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

