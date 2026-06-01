Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1650 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 401 одиницю особового складу, з яких 180 – ліквідовано; 61 точку вильоту БпЛА; 19 засобів РЕБ; 74 одиниці автомобільної техніки; 40 мотоциклів; 350 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку травня (01-31.05) підрозділами СБС уражено 45 321 ціль противника, з них 9633 – особовий склад", – повідомили СБС.