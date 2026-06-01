08:41 01.06.2026

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка, пошкоджено будинок – ОВА

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка, пошкоджено будинок – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждала 73-річна жінка, також зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку в місті, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворог атакував обласний центр. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, одна жінка дістала поранень", – зазначив Федоров.

Згодом він уточнив деталі інциденту та стан постраждалої.

"Пошкоджений приватний будинок: на місці влучання працюють усі екстрені служби. Постраждалій 73-річній жінці медики надають усю необхідну допомогу", – повідомив очільник ОВА у Телеграм-каналі ранком понеділка.

 

 

08:59 01.06.2026
На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

08:45 31.05.2026
Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 31.05.2026
За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

16:58 30.05.2026
Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст, двоє травмованих

08:30 30.05.2026
Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

07:43 30.05.2026
ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

07:55 29.05.2026
Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

07:18 29.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

21:46 27.05.2026
Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

