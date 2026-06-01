У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка, пошкоджено будинок – ОВА

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждала 73-річна жінка, також зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку в місті, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворог атакував обласний центр. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, одна жінка дістала поранень", – зазначив Федоров.

Згодом він уточнив деталі інциденту та стан постраждалої.

"Пошкоджений приватний будинок: на місці влучання працюють усі екстрені служби. Постраждалій 73-річній жінці медики надають усю необхідну допомогу", – повідомив очільник ОВА у Телеграм-каналі ранком понеділка.