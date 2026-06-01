Інтерфакс-Україна
Події
08:34 01.06.2026

ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

Унаслідок ранкової російської атаки загинув житель Широкої Балки Станіславської громади на Херсонщині, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через тяжкі поранення помер чоловік 1964 року народження.

"Стало відомо про загибель жителя Широкої Балки Станіславської громади внаслідок ранкової російської атаки. Через тяжкі поранення помер чоловік 1964 року народження", – зазначив Прокудін у Телеграм.

 

