Центком заявив про удари по іранських радарах і пунктах управління БпЛА у відповідь на атаки

Центральне командування Збройних сил США завдало ударів із самооборони по іранських радарах та пунктах управління безпілотниками в Горуку (Іран) та на острові Кешм.

Як зазначається в офіційному повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі X: "виважені та цілеспрямовані удари" були здійснені в суботу та неділю у відповідь на агресивні дії Ірану. Зокрема, йдеться про збиття американського безпілотника MQ-1, який виконував завдання над міжнародними водами.

У відповідь американські винищувачі оперативно відреагували та знищили іранські засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління, а також два односторонні ударні безпілотники, які, за даними Центком, становили явну загрозу для кораблів, що прямували через регіональні води.

У повідомленні наголошується, що внаслідок інцидентів жоден американський військовослужбовець не постраждав.

"Центком продовжуватиме захищати американські активи і інтереси у відповідь на необґрунтовану агресію Ірану під час триваючого перемир'я", – йдеться в заяві Центрального командування Збройних сил США.