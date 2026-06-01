Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1410 окупантів, чотири танки, 50 артсистем, дві бронемашини, 1852 БПЛА, а також 389 авто, інформує Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб, танків – 11 966 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од, артилерійських систем – 43 037 (+50) од, РСЗВ – 1 820 (+1) од, засоби ППО – 1 399 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня 322 179 (+1852) од, крилаті ракети – 4 693 (+0) од, кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од, спеціальна техніка – 4 239 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.