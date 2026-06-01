07:41 01.06.2026

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

П'ятеро людей зазнали поранень під час двох нічних атак на Одесу, двох із них було госпіталізовано, ще двом надали допомогу на місці, одна людина відмовилася від госпіталізації, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п'ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася", – інформують в МВА ранком понеділка.

Окрім того, за словами Лисака, в місті зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків у різних районах, адміністративної будівлі та об'єктів інфраструктури.

Станом на 07:00, за попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з них уже закрито.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель", – зазначив Лисак.

 

07:17 01.06.2026
МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

