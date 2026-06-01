МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

Троє людей дістали поранення внаслідок нічного російського артилерійського обстрілу Корабельного району Херсона, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За інформацією МВА, близько 01:30 ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

"Поранення отримали двоє чоловіків віком 31 та 61 рік, а також 57-річна жінка. У постраждалих діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Жінка також зазнала забою передпліччя", – зазначається пресслужбою вранці понеділка.

Медичні працівники надали постраждалим необхідну допомогу на місці події. Від госпіталізації всі троє відмовилися.