1 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 червня відзначають Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, Всесвітній день рифу.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Юстина Філософа та інших; Духів день.

День 1559 Російська агресія - Day 1559 Russian aggression

Рік тому,1 червня 2025 року СБУ провела масштабну операцію "Павутина", яку готували понад півтора року. У результаті одночасних ударів по чотирьох аеродромах у тилу РФ було уражено 41 літак стратегічної авіації, ворогу завдано збитків на понад $7 млрд.

Всесвітній день батьків

Особливе свято, яке покликане вшанувати батьків. Воно було запроваджене Генеральною асамблеєю ООН 2012 року рішенням A / RES / 66 / 292. Головна мета свята полягає у визнані важливості ролі батьків в розвитку щасливих і відповідальних дітей.

Всесвітній день молока

Міжнародне свято, яке присвячене молоку, одному з найважливіших продуктів в світі. Воно було створене за ініціативи Міжнародної організації молочної промисловості 1957 року. Головна його мета полягає в об’єднанні людей в різних країнах світу для популяризації молока.

Всесвітній день рифу



Всесвітній день рифу або Всесвітній день поширення інформації про рифи відзначається з 2010 року. Його мета – привернути увагу громадськості до коралових рифів. Вони являють собою живий організм, до складу якого входить велика кількість поліпів. У скелетоподібному утворенні проживають десятки тисяч створінь. Від його здоров’я залежить здоров’я океану у цілому. Риф забезпечує захист рибам та іншим океанічним тваринам під час нересту. Також його екосистема є важливою складовою життєзабезпечення для багатьох океанічних організмів, яка гарантує їм повноцінне харчування у вигляді планктону та водоростей.

Всесвітній день рифу покликаний зменшити негативний вплив людини на екосистему, що спричиняє загибель рифів. Мова йде про використання сонцезахисних кремів, до складу якого входять компоненти з діаметром менше ніж 100 нанометрів. Компоненти сонцезахисних кремів потрапляють у клітини морських організмів, зокрема рифів, чим викликають їх масове знищення.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Ніколи Леонара Саді Карно (1796-1832), французького фізика, математика, одного з основоположників термодинаміки;

150 років від дня народження Ганни Юхимівни Мещерської (справж. - Пащенко) (1876-1951), української актриси театру та кіно;

110 років від дня народження Івана Федоровича Белейовича (1916-1999), командира військової округи "Маківка" оперативної групи "УПА-Захід", борця за незалежність України у XX столітті;

100 років від дня народження Володимира Яковича Луб'яного (1926-1991), українського співака;

100 років від дня народження Мерилін Монро (справж. - Норма Джин Мортенсон-Бейкер) (1926-1962), американської кіноактриси, співачки, моделі, кінопродюсерки;

90 років від дня народження Петра Федотовича Бондарчука (1936–2021), українського поета, прозаїка;

60 років від дня народження В'ячеслава Володимировича Хурсенка (1966-2009), естрадного співака, композитора.

Ще цього дня:

1919 - Армія УНР розпочинає масштабний наступ на більшовицькому фронті;

1935 - У Великій Британії запроваджують номерні знаки для авто та обов’язкові іспити на водійські права;

1938 У США виходить перший номер журналу Action Comics, у якому з’явився Супермен. Комікс коштував 10 центів, а згодом стає колекційною рідкістю;

1943 - Над Біскайською затокою німці помилково збивають цивільний літак із британським актором Леслі Говардом на борту, прийнявши його за літак Черчилля;

1946 - У Бухаресті страчують колишнього диктатора Румунії Йона Антонеску за співпрацю з нацистами;

1958 - Шарля де Голля призначають прем’єр-міністром Франції під час кризи через алжирське повстання. Надалі він стає президентом і проводить масштабні реформи;

1969 - У Канаді забороняють рекламу тютюнових виробів на ТБ і радіо;

1980 - Починає мовлення CNN — перший цілодобовий новинний телеканал;

1981 - Виходить новий альбом Джорджа Гаррісона Somewhere in England;

1990 - У США відбувається прем’єра фантастичного фільму “Згадати все” з Арнольдом Шварценеггером.

2025 - Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації в ході повномасштабної російсько-української війни.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Юстина Філософа та інших

Юстина вважають першим християнським мислителем. Він народився близько 100 року в Самарії в язичницькому оточенні. З юності почав займатися вивченням філософії, шукати істину в словах піфагорійців, стоїків та перипатетиків. Однак, філософські вчення не надали йому відповіді про сенс життя.

Якось Юстин зустрівся з одним християнином, який розповів йому про Ісуса Христа. Юстин захопився вченням Євангелія, прийняв хрещення і почав захищати віру. За деякий час він оселився в Римі, де писав твори і викладав християнську філософію.

Помер Юстин близько 165 року під час правління імператора Марка Аврелія. Його звинуватили у відмові поклонитися язичницьким богам. Разом з ним були схоплені й інші християни (Харитон, Харита, Євтропій, Пеон, Ієрон, Ліберіан). Усіх їх засудили до страти через обезголовлення.

День Святого Духа

Кожного року п’ятдесят першого дня після Великодня православна церква відзначає важливе свято – День Святого Духа (нерідко називають Понеділком Святого Духа). Подія знаменує собою момент сходження Святого Духа на апостолів.

Іменини:

Василь, Гаврило, Давид, Павло, Денис, Віра.

З прикмет цього дня:

Яка погода 1 червня, таким буде все літо; теплий і ясний день — до сонячного і урожайного літа; похмуро, йде дощ — до сирого літа; сонце в червоному серпанку вранці — чекайте на бурю; після дощу з’явилася веселка — найближчі дні буде злива; сильний вітер 1 червня — літо буде неспокійним, з дощами і бурями.

