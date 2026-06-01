У районі Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера

У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера), епіцентр якого розташовувався на глибині 10 км, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Як зазначається Головним центром спеціального контролю, підземні поштовхи зареєстровано о 19:54 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 15 км від узбережжя Криму, на глибині 10 км.

"Зареєстровано землетрус з району Криму, Україна, магнітудою 3,3", – повідомляють у відомстві.

За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до ледве відчутних.

