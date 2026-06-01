Інтерфакс-Україна
Події
06:49 01.06.2026

У районі Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера

1 хв читати

У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера), епіцентр якого розташовувався на глибині 10 км, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Як зазначається Головним центром спеціального контролю, підземні поштовхи зареєстровано о 19:54 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 15 км від узбережжя Криму, на глибині 10 км.

"Зареєстровано землетрус з району Криму, Україна, магнітудою 3,3", – повідомляють у відомстві.

За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до ледве відчутних.

Джерело: https://gcsk.gov.ua/zareestrovano-zemletrus-z-rajonu-krimu-ukraiina-magnitudoyu-33-310526.html

Теги: #землетрус #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 12.05.2026
У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

17:02 06.05.2026
ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру

ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру

17:40 05.05.2026
ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

14:59 29.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

09:33 20.04.2026
ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

14:17 18.04.2026
В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

10:40 15.04.2026
Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

16:31 08.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено нафтобази, низку логістичних об'єктів та позиційний район БРК "Бастіон" ворога

Генштаб ЗСУ: Уражено нафтобази, низку логістичних об'єктів та позиційний район БРК "Бастіон" ворога

23:41 06.02.2026
Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

ОСТАННЄ

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

1 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо мирної угоди між США та Іраном – ЗМІ

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

Кількість постраждалих зросла до чотирьох внаслідок нічної атаки на Одесу – МВА

Сили оборони відбили з початку доби 229 ворожих атак – Генштаб

Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА