06:49 01.06.2026
У районі Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера
У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера), епіцентр якого розташовувався на глибині 10 км, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Як зазначається Головним центром спеціального контролю, підземні поштовхи зареєстровано о 19:54 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 15 км від узбережжя Криму, на глибині 10 км.
"Зареєстровано землетрус з району Криму, Україна, магнітудою 3,3", – повідомляють у відомстві.
За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до ледве відчутних.
Джерело: https://gcsk.gov.ua/zareestrovano-zemletrus-z-rajonu-krimu-ukraiina-magnitudoyu-33-310526.html