Інтерфакс-Україна
Події
04:23 01.06.2026

Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо мирної угоди між США та Іраном – ЗМІ

1 хв читати

Ціни на нафту зросли після падіння до шеститижневого мінімуму на тлі посилення невизначеності щодо перспектив мирної угоди між США та Іраном, яка має передбачати продовження перемир'я та відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, США та Іран протягом вихідних обмінювалися повідомленнями, намагаючись узгодити зміни до проєкту угоди, яка мала б продовжити перемир'я та відкрити Ормузьку протоку. Водночас залишається незрозумілим, чи досягають сторони суттєвого прогресу.

Попередній оптимізм щодо можливого укладення домовленості спричинив перше цього року місячне падіння цін на нафту. Водночас Brent залишається більш ніж на чверть вищим від рівня початку війни наприкінці лютого.

Brent торгувався вище $92 за барель після закриття на найнижчому рівні з середини квітня у п'ятницю, тоді як West Texas Intermediate перебував близько $89 за барель.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-31/latest-oil-market-news-and-analysis-for-june-1

Теги: #нафта #іран #ціни #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 31.05.2026
Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

19:19 30.05.2026
Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

22:47 29.05.2026
За підсумками наради Трампа в Білому домі рішення щодо угоди з Іраном не ухвалено – ЗМІ

За підсумками наради Трампа в Білому домі рішення щодо угоди з Іраном не ухвалено – ЗМІ

23:24 28.05.2026
США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

21:28 28.05.2026
Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

07:17 28.05.2026
Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

20:49 27.05.2026
Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

20:21 27.05.2026
Трампа не влаштовує варіант із передачею іранського збагаченого урану Росії або Китаю

Трампа не влаштовує варіант із передачею іранського збагаченого урану Росії або Китаю

19:33 27.05.2026
Повідомлення іранських ЗМІ про проєкт домовленостей зі США не відповідають дійсності – Білий дім

Повідомлення іранських ЗМІ про проєкт домовленостей зі США не відповідають дійсності – Білий дім

23:36 25.05.2026
Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

ОСТАННЄ

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

Кількість постраждалих зросла до чотирьох внаслідок нічної атаки на Одесу – МВА

Сили оборони відбили з початку доби 229 ворожих атак – Генштаб

Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

Програмою кешбеку на пальне скористалися майже 2,3 млн українців – Мінекономіки

Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

ЄС розглядає розширення санкцій проти "тіньового флоту" РФ та додаткове обмеження для близько 20 танкерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА