03:30 01.06.2026

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

Унаслідок проходження смерчу в районі Балцарзовиць у Стшелецькому повіті Опольського воєводства Польщі зруйновано 18 будівель, зокрема 11 житлових, при цьому постраждалих немає, повідомляє RMF24.

Про це повідомляє Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW), який зазначає, що характер руйнувань, зокрема зірвані дахи, пошкодження будівель і локальний смуговий перебіг збитків, свідчить про вплив сильного ротуючого висхідного потоку, пов'язаного з грозою.

У IMGW наголошують, що швидкість вітру при рівні F1 може сягати до 180 км/год, а при F2 – до 253 км/год. Водночас зафіксовані пошкодження вказують на явище зазначеної інтенсивності за шкалою Фуджити, яка має шість ступенів.

Джерело: https://www.rmf24.pl/regiony/news-traba-powietrzna-na-opolszczyznie-eksperci-o-sile-zywiolu,nId,8088810

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 30.05.2026
На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

13:44 29.05.2026
В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

12:45 29.05.2026
У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

13:58 28.05.2026
Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

20:41 27.05.2026
Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

17:45 27.05.2026
Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

