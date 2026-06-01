У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

Унаслідок проходження смерчу в районі Балцарзовиць у Стшелецькому повіті Опольського воєводства Польщі зруйновано 18 будівель, зокрема 11 житлових, при цьому постраждалих немає, повідомляє RMF24.

Про це повідомляє Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW), який зазначає, що характер руйнувань, зокрема зірвані дахи, пошкодження будівель і локальний смуговий перебіг збитків, свідчить про вплив сильного ротуючого висхідного потоку, пов'язаного з грозою.

У IMGW наголошують, що швидкість вітру при рівні F1 може сягати до 180 км/год, а при F2 – до 253 км/год. Водночас зафіксовані пошкодження вказують на явище зазначеної інтенсивності за шкалою Фуджити, яка має шість ступенів.

