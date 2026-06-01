Кількість постраждалих зросла до чотирьох внаслідок нічної атаки на Одесу – МВА

Зруйнована забудова внаслідок ворожої атаки на Одесу | Фото: https://t.me/odesaMVA/2368

Внаслідок нічної атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, повідомляє очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Четверо містян постраждало внаслідок нічної атаки на Одесу. Усім надана необхідна допомога", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Окрім того, за словами очільника МВА, в результаті атаки сталося займання двох одноповерхових будинків.

"На місцях розгорнуті оперативні штаби, працюють відповідні служби та благодійники", – інформує Лисак в ніч на понеділок.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2368