Сили оборони відбили з початку доби 229 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 229 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"За сьогодні противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 174 керовані авіабомби. Крім того, для ураження наших позицій та мирних населених пунктів загарбники залучили 4452 дрони-камікадзе й здійснили 2213 обстрілів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій.

