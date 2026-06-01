Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

Кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по Основ'янському району Харкова збільшилася до двох, ще одна людина, окрім 34-річної жінки звернулася по меддопомогу.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, влучання БпЛА також зафіксовано в Богодухові.

"Постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов.

Джерело: https://t.me/s/synegubov