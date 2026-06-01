01:48 01.06.2026
Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову
Кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по Основ'янському району Харкова збільшилася до двох, ще одна людина, окрім 34-річної жінки звернулася по меддопомогу.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, влучання БпЛА також зафіксовано в Богодухові.
"Постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов.
Джерело: https://t.me/s/synegubov