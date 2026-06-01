Інтерфакс-Україна
01:15 01.06.2026

Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

Внаслідок удару російського безпілотника по Основ'янському району Харкова спалахнула пожежа, постраждала 34-річна жінка.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"34-річна жінка постраждала в Основ'янському районі внаслідок ворожого "прильоту".Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомлені, поширеному очільником ОВА в ніч на понеділок.

Раніше міський голова Ігор Терехов у власному дописі зазначав, що російські безпілотники атакують Харків, зафіксовані влучання в двох районах.

"Зафіксовано біля 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною... Також є інформація про влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі. Деталі з'ясовуємо", – написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

01:48 01.06.2026
Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

00:58 01.06.2026
В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

21:56 31.05.2026
Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

18:19 31.05.2026
Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

08:45 31.05.2026
Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

22:30 29.05.2026
Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

17:19 29.05.2026
Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

21:02 28.05.2026
У Харкові сталася ДТП за участі віцемера, на час розслідування посадовець склав повноваження

00:27 27.05.2026
У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

