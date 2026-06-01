Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА
Внаслідок удару російського безпілотника по Основ'янському району Харкова спалахнула пожежа, постраждала 34-річна жінка.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"34-річна жінка постраждала в Основ'янському районі внаслідок ворожого "прильоту".Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомлені, поширеному очільником ОВА в ніч на понеділок.
Раніше міський голова Ігор Терехов у власному дописі зазначав, що російські безпілотники атакують Харків, зафіксовані влучання в двох районах.
"Зафіксовано біля 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною... Також є інформація про влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі. Деталі з'ясовуємо", – написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.
