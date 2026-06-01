В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

Унаслідок влучання ворожого безпілотника у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі частково зруйновано перший та другий поверхи, постраждала людина.

"Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці", – інформує очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Окрім того, за словами очільника МВА, сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

