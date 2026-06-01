00:58 01.06.2026
В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий
Унаслідок влучання ворожого безпілотника у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі частково зруйновано перший та другий поверхи, постраждала людина.
"Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці", – інформує очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Окрім того, за словами очільника МВА, сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.
"Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.
Джерело: https://t.me/odesaMVA/2361