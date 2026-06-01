Інтерфакс-Україна
Події
00:58 01.06.2026

В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

1 хв читати

Унаслідок влучання ворожого безпілотника у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі частково зруйновано перший та другий поверхи, постраждала людина.

"Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці", – інформує очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Окрім того, за словами очільника МВА, сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2361

Теги: #одеса #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:48 01.06.2026
Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

01:15 01.06.2026
Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

21:56 31.05.2026
Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

18:19 31.05.2026
Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

04:28 31.05.2026
Одеса отримала від Японії партію гідропромивних машин для критичної інфраструктури – посольство

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

22:15 30.05.2026
Росіяни вдарили по Херсону, постраждала одна людина – МВА

16:14 30.05.2026
Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

10:45 30.05.2026
До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

13:16 28.05.2026
Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

