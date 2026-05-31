Інтерфакс-Україна
23:56 31.05.2026

Програмою кешбеку на пальне скористалися майже 2,3 млн українців – Мінекономіки

Програма державного кешбеку на пальне, що діяла з 20 березня як тимчасовий захід підтримки громадян через подорожчання нафтопродуктів, завершилася 31 травня, за час її роботи кешбек отримали майже 2,3 млн українців, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"За трохи більше ніж два місяці роботи програми 2,3 млн українців отримали кешбек від держави. До програми також долучилися понад 220 операторів АЗС – від великих мереж до локальних заправок. Це підтверджує високу затребуваність такого інструменту підтримки в період цінового шоку", – наголошує заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

У міністерстві нагадали, що запровадження кешбеку на пальне було частиною комплексної урядової політики реагування на паливну кризу. Паралельно держава працювала над забезпеченням безперебійних поставок нафтопродуктів на внутрішній ринок та недопущенням дефіциту пального.

Кешбек на пальне від початку розглядався як тимчасовий інструмент підтримки та завершується відповідно до затверджених строків. Водночас програма "Національний кешбек" продовжує діяти. Нині нею користуються понад 5 млн українців, які отримують компенсацію за придбання товарів українського виробництва.

"Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, що брали участь у програмі. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% на бензин та 5% на скраплений газ", – зазначається в повідомленні відомства у неділю.

Накопичені кошти кешбеку на пальне можна використати до 30 червня 2026 року включно на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Збройних сил України. Після цієї дати невикористаний залишок буде повернуто до державного бюджету.

Зазначається, що кешбек на пальне уряд запровадив у березні 2026 року як тимчасовий антикризовий інструмент у відповідь на різке зростання світових цін на нафтопродукти через загострення ситуації на Близькому Сході. Програма була орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. За даними міністерства, 91% користувачів програми становили власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.

Британія безстроково дозволила імпорт дизельного палива та гасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах

