Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

Технічний звіт, підготовлений румунськими фахівцями, встановив, що безпілотник, який розбився в ніч на п'ятницю в Галаці та влучив у житловий будинок, є дроном Geran-2 російського виробництва, повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

Згідно з результатами розслідування, на вилучених фрагментах безпілотника було виявлено напис кирилицею "Герань-2". Також проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигун і конструктивні елементи продемонстрували схожість аж до повної ідентичності з іншими дронами Geran-2, які раніше знаходили на території Румунії та були достовірно ідентифіковані як виготовлені в Російській Федерації.

"У звіті також зазначається, що виробничі маркування, технічні написи, конструктивні характеристики та використані матеріали відповідають тому самому технологічному процесу, який спостерігався на дронах Geran-2, проаналізованих протягом останніх років. Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і пального, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії", – йдеться в дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

"На підставі всіх цих елементів розслідування беззаперечно дійшло висновку, що знайдені в Галаці уламки походять від безпілотника Geran-2 російського виробництва", – наголосив Дан.

За словами президента Румунії, влучання такого апарата в житловий будинок, що спричинило поранення людей та матеріальні збитки, є надзвичайно серйозним інцидентом, відповідальність за який він поклав на Росію.

Дан також заявив, що результати розслідування будуть доведені до відома союзників Румунії та компетентних структур у рамках НАТО та Європейського Союзу.

"Румунія не буде ігнорувати або применшувати жоден інцидент, який ставить під загрозу життя її громадян, національну безпеку чи суверенітет держави", – підкреслив президент.

Як повідомлялося, безпілотник з вибуховим зарядом врізався в ніч на п'ятницю близько 2:00 у багатоквартирний будинок у Галаці. Після удару стався вибух та пожежа в квартирі на 10 поверсі. Близько 70 людей було евакуйовано або самостійно евакуювалися з будівлі. Двоє людей отримали поранення та були доставлені до клінічної лікарні швидкої допомоги галацького повлу.

Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-лені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.

Президент Румунії Нікушор Дан обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інцидент у Галаці, який він назвав "найсерйознішим інцидентом у сфері безпеки, що стався на території Румунії з початку загарбницької війни Росії проти України". У свою чергу Рютте висловив "абсолютну солідарність" Альянсу з Румунією та підтвердив, що НАТО "готовий захищати кожен сантиметр території союзників".

Зеленський заявив, що Україна готова докластися до посилення румунської протиповітряної оборони. Дан підтвердив домовленість Румунії з Україною про співпрацю в сфері виробництва дронів.

Окрім того, глава Української держави розцінює удар російського дрона по багатоквартирному будинку в румунському Галаці як політичний тиск на країну НАТО з метою завадити допомозі Україні.

