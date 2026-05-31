Інтерфакс-Україна
Події
21:56 31.05.2026

Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

1 хв читати
Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі без електропостачання залишилися 40 тисяч абонентів у місті Чернігів, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері неділі.

В компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

 

Теги: #знеструмлення #чернігів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 31.05.2026
Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

08:48 30.05.2026
Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:30 30.05.2026
Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

10:47 29.05.2026
Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

10:20 29.05.2026
Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

03:59 27.05.2026
Ворог вночі атакував Чернігів, пошкоджене підприємство

Ворог вночі атакував Чернігів, пошкоджене підприємство

10:29 21.05.2026
Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

Негода знеструмила понад 160 н.п. у шести областях – "Укренерго"

08:56 21.05.2026
ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

ОВА: через негоду на Кіровоградщині знеструмлено понад 5 тис. абонентів

10:32 20.05.2026
Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

ОСТАННЄ

ЄС розглядає розширення санкцій проти "тіньового флоту" РФ та додаткове обмеження для близько 20 танкерів

ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

Кличко анонсував "максимально швидку реалізацію" проєкту четвертої лінії метро в Києві після війни

Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА