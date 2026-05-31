Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі без електропостачання залишилися 40 тисяч абонентів у місті Чернігів, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері неділі.

В компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.