Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові
Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі без електропостачання залишилися 40 тисяч абонентів у місті Чернігів, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".
"Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері неділі.
В компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.