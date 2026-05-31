21:21 31.05.2026

ЄС розглядає розширення санкцій проти "тіньового флоту" РФ та додаткове обмеження для близько 20 танкерів

Європейський Союз розглядає можливість розширення санкцій проти "тіньового флоту" Росії, зокрема включення до обмежувальних списків близько 20 додаткових танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід чинних обмежень, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних осіб.

За даними співрозмовників агентства, ЄС уже запровадив обмеження щодо сотень суден і планує надалі посилювати тиск на морську логістику, яку Москва використовує для експорту нафти. Окрім нових суден, блок також розглядає можливість поширення обмежень на судна, що надають послуги танкерам "тіньового флоту".

Санкційні заходи проти морських перевезень розглядаються як частина ширшого пакета обмежень, спрямованих на скорочення енергетичних доходів Росії та посилення тиску на її фінансовий і промисловий сектор.

"Крім того, близько 20 додаткових танкерів буде піддано санкціям у межах "тіньового флоту" суден, на які Росія покладається для транспортування нафти, і зрештою цей режим буде поширено на судна, що перевозять скраплений природний газ, обмежуючи здатність Кремля створювати тіньовий флот для СПГ", – йдеться в повідомленні.

Також у межах нового пакета санкцій ЄС обговорює додаткові обмеження щодо банків, нафтових трейдерів, нафтопереробних підприємств і криптооператорів у третіх країнах, які, за твердженням Брюсселя, допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, розглядаються торговельні обмеження щодо критичних мінералів, металів і руд, а також експортний контроль щодо низки компаній у Китаї, Індії, Туреччині та Центральній Азії, які, за оцінками ЄС, постачають Росії товари подвійного призначення та компоненти для військової промисловості.

Окремо ЄС вивчає можливі заходи щодо заморожених активів Центрального банку РФ, значна частина яких зберігається через клірингову систему Euroclear. Також обговорюється візова заборона для колишніх учасників бойових дій.

 

