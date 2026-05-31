ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

У селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області позашляховик Mitsubishi Pajero Sport впав з мосту у воду близько 12:50 31 травня, внаслідок чого постраждали четверо дітей та двоє дорослих.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто – п'ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження", – повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними відомства, за кермом перебував 19-річний водій, який не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі мосту з подальшим падінням у воду.

Слідчі поліції попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.