Інтерфакс-Україна
20:01 31.05.2026

ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

Фото: https://mk.npu.gov.ua/

У селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області позашляховик Mitsubishi Pajero Sport впав з мосту у воду близько 12:50 31 травня, внаслідок чого постраждали четверо дітей та двоє дорослих.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто – п'ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження", – повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними відомства, за кермом перебував 19-річний водій, який не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі мосту з подальшим падінням у воду.

Слідчі поліції попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

 

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

