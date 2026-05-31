Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Президент України Володимир Зеленський привітав киян із Днем Києва та назвав столицю "містом сили", яке "вистояло у темряві" та залишається важливим символом стійкості України, йдеться в його дописі у Facebook.

"Хтось народився тут, хтось приїхав сюди вчитись, жити і працювати, а хтось жодного разу тут не бував, але для всіх українців та українок Київ – рідний. Свій. Теплий. Затишний. Київ, яким ми захоплюємося. Яким пишаємось", – зазначив він.

За словами президента, столиця є містом, "яке завжди було і буде в центрі історії", а також "вистояло у темряву, витримало важкі удари та попри все залишається глобальним містом сили".

Зеленський наголосив на важливості Києва для всієї країни, підкресливши його стійкість та значення у час війни.

"У кожного з нас є сотні моментів, за які можна сказати: "Києве мій, я люблю тебе!" Києве мій, я тебе захищу! Бо допоки стоїш ти – стоїть Україна. І допоки вільний ти – доти свобода тече у наших венах", – йдеться у дописі.

Президент також подякував киянам і киянкам, а також захисникам України за їхню працю, сміливість і внесок у захист держави.

"З Днем Києва!", – підсумував Зеленський.