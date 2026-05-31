Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про недостатність виробництва антибалістичних ракет в США і критичну залежність від них України.

"Ми можемо знищувати всілякі безпілотники, ми можемо знищувати багато різних ракет, але в нашій загальній системі у нас немає протибалістичної оборони. Це найбільша проблема. Так, ми на шляху, ми це побудуємо, я знаю, але нам потрібен час для цього. Але протягом цього часу ми втрачаємо людей. Тож що ми можемо дати Сполученим Штатам? Все те, що в нас є, і те, чого, наприклад, немає у Сполучених Штатів, як-от дешеві перехоплювачі, багато різних видів, різні військові, різні дрони зі штучним інтелектом тощо. У нас немає протибалістичної оборони, а у Сполучених Штатів є протибалістичні системи", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBS News, опублікованому в неділю.

Він наголосив, що "до того моменту, як ми створимо нашу європейську протибалістичну систему, до цього моменту, нам потрібна підтримка від Сполучених Штатів".

За словами президента України, РФ збільшує своє внутрішнє виробництво балістичних ракет, а виробництво засобів протиракетної оборони в США недостатнє.

"Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії в Сполучених Штатах, величезні компанії, великі компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів – це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво", – сказав Зеленський.

За його словами, Німеччина зараз має деякі ліцензії на виробництво відповідних ракет, і він неодноразово звертався до американської сторони за наданням Україні ліцензій для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, що, за словами президента, буде дуже корисно для України, Близького Сходу та "всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти".

При цьому він зазначив, що "європейці дали нам деякі системи". "У Франції та Італії є одна система, SAMP/T, це хороша система, але їм також потрібно збільшити виробництво, бо ніхто не знав, що буде така велика війна, ніхто на це не розраховував. Тож усі повинні збільшити виробництво. Настав час. Все залежить від часу", – наголосив Зеленський.