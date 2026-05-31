Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

Російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіаційною бомбою, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, під ударом, окрім Дніпра, опинилися Покровська та Васильківська громади Синельниківського району. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Синельниківському районі постраждали п’ятеро людей. Жінок віком 73, 79 та 85 років госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Томаківську громади. Там пошкоджено об’єкти інфраструктури, школу, багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, автозаправну станцію та автомобілі.

"Загинула 50-річна жінка. Поранені четверо людей. Чоловіки 50 та 67 років у важкому стані. Жінки 48 і 78 років на амбулаторному лікуванні", – інформує очільник ОВА у Телеграм.

Також російські військові атакували Грушівську громаду Криворізького району.

