Інтерфакс-Україна
Події
19:03 31.05.2026

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіаційною бомбою, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, під ударом, окрім Дніпра, опинилися Покровська та Васильківська громади Синельниківського району. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Синельниківському районі постраждали п’ятеро людей. Жінок віком 73, 79 та 85 років госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Томаківську громади. Там пошкоджено об’єкти інфраструктури, школу, багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, автозаправну станцію та автомобілі.

"Загинула 50-річна жінка. Поранені четверо людей. Чоловіки 50 та 67 років у важкому стані. Жінки 48 і 78 років на амбулаторному лікуванні", – інформує очільник ОВА у Телеграм.

Також російські військові атакували Грушівську громаду Криворізького району.

"Одна людина загинула, дев’ятеро – дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав Ганжа.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 31.05.2026
Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

16:25 31.05.2026
Оккупанты нанесли дроновой удар по неработающему предприятию в Ривненской области, без жертв

Оккупанты нанесли дроновой удар по неработающему предприятию в Ривненской области, без жертв

16:23 31.05.2026
Окупанти завдали дронового удару по непрацюючому підприємству в Рівненській області, без жертв

Окупанти завдали дронового удару по непрацюючому підприємству в Рівненській області, без жертв

15:47 31.05.2026
Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

14:20 31.05.2026
Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

12:11 31.05.2026
Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

18:53 29.05.2026
Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

16:22 29.05.2026
ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

17:28 27.05.2026
РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

18:46 25.05.2026
Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

ОСТАННЄ

ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

Кличко анонсував "максимально швидку реалізацію" проєкту четвертої лінії метро в Києві після війни

МАГАТЕ заявляє про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни, вірогідно, від дрона, рівень радіації в нормі

В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА