РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про вікно можливостей для переговорів з РФ про завершення війни, яке буде відкритим до наступної зими, і зазначив, що це обговорювалося з американською стороною.

"З грудня – це почалося у грудні 2025 року, Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. І з цієї точки зору я поділився цією інформацією з нашими американськими партнерами. Я сказав їм у січні, що, на мою думку, у нас є вікно для переговорів, тому що кожного місяця вони втрачатимуть все більше людей, і вони втрачатимуть, через ці причини вони втрачатимуть ініціативу на полі бою. Тепер вони – вони почали атакувати нас масованими ракетними атаками, і знову ж таки, головна причина, чому вони це зробили, тому що вони почали програвати на полі бою. Вони не могли окупувати більше територій протягом одного місяця, ніж вони втрачають протягом того ж місяця. Тож тепер у нас є цей період часу до зими", – сказав Зеленський в інтерв’ю CBS News, опублікованому в неділю.

За його словами, до зими "нам потрібно знайти спосіб, дипломатичний шлях, сісти та поговорити". У той же час, за словами президента України, перспектива таких перемовин залежить від санкційного тиску на РФ.

"Це залежить від тиску на Путіна, тиску в його суспільстві, і я думаю, що він зростає, тиску санкцій – не скасовувати їх, а запроваджувати більше. Це добре, це дипломатичний шлях. Я сподіваюся, що Сполучені Штати це зроблять, і європейські санкції, але вони вже запровадили понад 20 пакетів санкцій", – сказав Зеленський.

Голова держави зазначив, що перемовини – пріоритет для Європи, насамперед у цьому зацікавлені Велика Британія, Франція та Німеччина. "Також у нас є хороші партнери з країн Північної Європи, і ви також знаєте, що Туреччина завжди хотіла бути посередником, і навіть ми зробили кілька успішних кроків, коли повернули наших військовополонених. Це також дуже важливо. Але хто буде в кінці? Україна та Європа повинні вирішити, хто це буде, і також важливо, щоб Росія була готова до діалогу та до присутності Європи", – сказав він.

Як повідомлялося, раніше народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі зазначив, що зараз є вузьке вікно можливостей, щоб примусити російську сторону до миру. "В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026-го року. І наше з вами принципове завдання – скористатися цим вузьким вікном можливостей, використати можливості Збройних Сил, українського народу, української влади, Європи, Сполучених Штатів Америки, для того, щоб забезпечити мир", – сказав він.

Перед тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про зустріч глав МЗС країн-членів ЄС у форматі "Гімніх", на якій обговорювалася роль і формат участі Європи у мирних переговорах.