Інтерфакс-Україна
Події
18:56 31.05.2026

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

Російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіаційною бомбою, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, під ударом, окрім Дніпра, опинилися Покровська та Васильківська громади Синельниківського району. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Синельниківському районі постраждали п'ятеро людей. Жінок віком 73, 79 та 85 років госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Томаківську громади. Там пошкоджено об'єкти інфраструктури, школу, багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, автозаправну станцію та автомобілі.

"Загинула 50-річна жінка. Поранені четверо людей. Чоловіки 50 та 67 років у важкому стані. Жінки 48 і 78 років на амбулаторному лікуванні", – інформує очільник ОВА у Телеграм.

Також російські військові атакували Грушівську громаду Криворізького району.

"Одна людина загинула, дев'ятеро – дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав Ганжа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29830

19:41 30.05.2026
Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

08:48 30.05.2026
Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

01:33 30.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 228 ворожих атак – Генштаб

07:55 29.05.2026
Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

01:08 29.05.2026
Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

23:24 28.05.2026
США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

18:57 28.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

09:10 28.05.2026
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

02:23 28.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 256 ворожих атак – Генштаб

01:55 28.05.2026
Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

