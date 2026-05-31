Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

У місті Глухів Сумської області рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні, яка зазнала пошкоджень внаслідок нічного удару РФ.

Упродовж дня фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.

"Рятувальникам вдалося тимчасово відновити майже 40 вікон, вибитих вибуховою хвилею. Роботи завершено", – повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм-каналі.