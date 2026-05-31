Інтерфакс-Україна
18:29 31.05.2026

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

У місті Глухів Сумської області рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні, яка зазнала пошкоджень внаслідок нічного удару РФ.

Упродовж дня фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.

"Рятувальникам вдалося тимчасово відновити майже 40 вікон, вибитих вибуховою хвилею. Роботи завершено", – повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм-каналі.

16:23 31.05.2026
Окупанти завдали дронового удару по непрацюючому підприємству в Рівненській області, без жертв

10:33 31.05.2026
Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

19:03 29.05.2026
Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

15:03 29.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

18:36 28.05.2026
Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

14:40 26.05.2026
Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

12:01 26.05.2026
За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

20:55 25.05.2026
Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

19:59 25.05.2026
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

