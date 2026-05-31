Інтерфакс-Україна
18:19 31.05.2026

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

Київ. 31 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -У місті Глухів Сумської області рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні, яка зазнала пошкоджень внаслідок нічного удару РФ.

Упродовж дня фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.

"Рятувальникам вдалося тимчасово відновити майже 40 вікон, вибитих вибуховою хвилею. Роботи завершено", – повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм-каналі

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/65009

Теги: #сумська #лікарня #атака

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

08:48 30.05.2026
Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:30 30.05.2026
Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

07:31 30.05.2026
Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

06:28 30.05.2026
МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

00:09 30.05.2026
У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

22:55 06.05.2026
На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

23:03 02.05.2026
Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Сумщини, шестеро постраждалих

22:41 02.05.2026
На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

