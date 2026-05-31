Кличко анонсував "максимально швидку реалізацію" проєкту четвертої лінії метро в Києві після війни

Терміни будівництва четвертої лінії київського метрополітену, яка має прийти на житловий масив Виґурівщина-Троєщина, наразі неможливо проґнозувати, але відповідний проєкт буде максимально реалізований після завершення війни, вважає мер Києва Віталій Кличко.

"Щодо метро на Троєщину. Воно було неможливе без закінчення робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Ми вже відкрили рух автотранспорту цим великим об’єктом, який до нас будували 20 років. У тілі мосту вже збудовані три станції майбутньої гілки метрополітену. Наступний етап – будівництво підземної частини. Та, на жаль, під час війни ми не можемо поки чітко говорити про терміни добудови. Коли війна закінчиться, цей проєкт буде максимально швидко реалізований", – сказав Кличко в інтерв’ю телеканалу "Київ".

При цьому він розповів, що наразі триває будівництво продовження третьої (Сирецько-Печерської, "зеленої") лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. "Ми наростили темпи в будівництві метро на Виноградар. Це вкрай важлива транспортна артерія… І невдовзі деякі нові станції метро на Виноградар будуть практично побудовані", – сказав мер.

Кличко наголосив, що метрополітен в Києві зараз виконує подвійну функцію: "не тільки перевозить пасажирів, а й слугує укриттям під час атак ворога на столицю".

Він повідомив про ремонт низки мостів та шляхопроводів в Києві, зокрема, мосту Метро, по якому проходить перша (Святошино-Броварська, "червона") лінія метро. "Зараз дуже важливо привести в належний стан міст Метро. Незважаючи на те, що там насичений рух автотранспорту і проходить метро, ми рух не перекриваємо", – повідомив мер.

Також, за його словами, триває проєктування реконструкції моста Патона. "Агенція з відновлення спочатку його забрала, щоб ремонтувати. Нічого там не зробили і тепер повернули в ще гіршому стані. І ми втратили час. А нам потрібно підтримувати роботу величезної інфраструктури. І ми це робимо", – сказав Кличко.

Як повідомлялося, департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у вересні минулого року анонсував будівництво нового автомобільного з’їзду на Поділ з Подільського мостового переходу в Києві, що після цього розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину, лінія якого має пройти цим переходом. В департаменті розповіли, що перший етап будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". "Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська", – йдеться в повідомленні.

Повноцінний рух Подільським мостовим переходом та по обох частинах новозбудованого тунелю був відкритий 23 серпня 2025 року.

Раніше мер Києва Віталій Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обговорив реалізацію стратегічного проєкту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Терезою Червінською. За словами Кличка, ЄІБ висловив зацікавленість у цьому проєкті.