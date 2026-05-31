Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

Троє правоохоронців постраждали внаслідок атаки російського дрона по службовому автомобілю поліції в Херсоні в ніч на неділю, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Цієї ночі під час патрулювання міста екіпаж потрапив під атаку ворожого FPV-дрона. Внаслідок удару по службовому автомобілю троє поліцейських отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості. На щастя, життю наших поліцейських нічого не загрожує. Вони отримують необхідну медичну допомогу", – написав Білошицький в Телеграм у неділю.