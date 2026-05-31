17:24 31.05.2026

МАГАТЕ заявляє про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни, вірогідно, від дрона, рівень радіації в нормі

Фото: https://www.iaea.org/

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка перебуває з моніторинговою місією на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в окупованому місті Енергодар Запорізької області, виявила в неділю вранці пошкодження зовнішньої частини будівлі турбіни, яка, за словами працівників станції, постраждала в суботу від удару дрона, повідомляється на сторінці агентства у Facebook.

"Під час огляду місця події команда побачила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох рівнях вище в будівлі, а також кілька уламків та залишки обгорілого оптичного волокна на землі. Спостереження команди узгоджуються з ударом дрона", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що команда також запросила доступ до внутрішньої частини будівлі безпосередньо поруч із реакторним блоком №6 для подальшого обстеження. "Під час огляду групи було наказано сховатися, почувши звук дронів поблизу та стрілянину, щоб відбити їх", – розповіли в Агенції.

При цьому повідомляється, що рівень радіації на станції перебуває в нормі. "Команда змогла підтвердити за допомогою свого вимірювального обладнання, що рівень радіації на об’єкті залишається нормальним", – повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі (Rafael Mariano Grossi) назвав суботній удар "серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки". "Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними та повинні припинитися, щоб запобігти цілком реальному ризику ядерної аварії, яка нікому не принесе користі", – заявив він.

Як повідомлялося, в суботу Міністерство закордонних справ України рішуче відкинуло звинувачення РФ щодо нібито "атаки України" на ЗАЕС, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації "Росатом". "Розцінюємо ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. Російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль", – йдеться в повідомленні.

Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої станції та повідомити про результати верифікації. В Держатомрегулювання зазначили, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.

В Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України заявили, що заяви російських окупантів про нібито удари українських військових по території ЗАЕС є інформаційними провокаціями та не відповідають дійсності. "Ці заяви є інформаційною провокацією ворога. Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об’єкта та суворо дотримується норм міжнародного права", – заявили у відомстві.

В ЦПД наголосили, що РФ роками створює фейки про "українські удари" по ЗАЕС як частину підготовки інформаційного підґрунтя для можливих провокацій самої РФ на ядерному об’єкті, відповідальність за яку Кремль заздалегідь намагається превентивно перекласти на Україну. "Систематичні маніпуляції навколо ЗАЕС є складовою політики ядерного тероризму, яку росія здійснює проти України та всього світу", – вказують в Центрі.

16:33 31.05.2026
В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

02:46 31.05.2026
Поширена росіянами інформація про нібито атаку по ЗАЕС має бути верифікована місією МАГАТЕ – Держатомрегулювання

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

21:42 30.05.2026
Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

14:50 29.05.2026
Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

04:50 29.05.2026
МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

04:38 25.05.2026
ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

16:00 17.05.2026
Росія спрощує отримання громадянства для жителів Придністров'я – ЦПД РНБО

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

04:53 15.05.2026
МАГАТЕ повідомило про різке зростання активності БпЛА поблизу українських АЕС – зафіксовано понад 160 польотів

