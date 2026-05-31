Інтерфакс-Україна
Події
16:33 31.05.2026

В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

3 хв читати
В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

Заяви російських окупантів про нібито удари українських військових по території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому місті Енергодар Запорізької області є інформаційними провокаціями та не відповідають дійсності, заявляють в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України.

"Слідом за вчорашнім фейком про "удар по 6-му енергоблоку ЗАЕС", російська пропаганда поширює нове повідомлення про нібито "другий за добу удар ЗСУ", цього разу по транспортному цеху Запорізької АЕС, в результаті чого начебто знищено шість автобусів і два автомобілі.  Насправді ці заяви є інформаційною провокацією ворога. Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об’єкта та суворо дотримується норм міжнародного права", – повідомляється в телеграм-каналі ЦПД в неділю.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що поширювані ворогом закиди не мають нічого спільного з реальністю. "Росіяни продовжують штампувати фейки про атаку на ЗАЕС. Від самого початку – це тупа брехня, бо Україні немає сенсу атакувати свою ж атомну електростанцію, яку росіяни окупували в 2022 році і регулярно використовують її для інформаційних провокацій. Тому і зараз – це російська підстава, доволі дешева. Мета РФ у штампуванні таких фейків може бути доволі проста – виправдати свій подальший терор, який вони планують. Загрозу обстрілу ніхто не скасовував, на жаль", – наголосив він.

В ЦПД наголосили, що РФ роками створює фейки про "українські удари" по ЗАЕС як частину підготовки інформаційного підґрунтя для можливих провокацій самої РФ на ядерному об’єкті, відповідальність за яку Кремль заздалегідь намагається превентивно перекласти на Україну. "Систематичні маніпуляції навколо ЗАЕС є складовою політики ядерного тероризму, яку росія здійснює проти України та всього світу", – вказують в Центрі.

Як повідомлялося, в суботу Міністерство закордонних справ України рішуче відкинуло звинувачення РФ щодо нібито "атаки України" на ЗАЕС, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації "Росатом". "Розцінюємо ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. Російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль", – йдеться в повідомленні.

Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої станції та повідомити про результати верифікації. В Держатомрегулювання зазначили, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.

Теги: #цпд #заес #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:46 31.05.2026
Поширена росіянами інформація про нібито атаку по ЗАЕС має бути верифікована місією МАГАТЕ – Держатомрегулювання

Поширена росіянами інформація про нібито атаку по ЗАЕС має бути верифікована місією МАГАТЕ – Держатомрегулювання

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

21:42 30.05.2026
Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

14:50 29.05.2026
Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

04:50 29.05.2026
МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

10:42 28.05.2026
Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

09:59 28.05.2026
Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

18:57 27.05.2026
У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

17:09 27.05.2026
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

13:31 27.05.2026
Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

ВАЖЛИВЕ

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

ОСТАННЄ

Оккупанты нанесли дроновой удар по неработающему предприятию в Ривненской области, без жертв

Окупанти завдали дронового удару по непрацюючому підприємству в Рівненській області, без жертв

Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА