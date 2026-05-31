В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

Заяви російських окупантів про нібито удари українських військових по території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому місті Енергодар Запорізької області є інформаційними провокаціями та не відповідають дійсності, заявляють в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України.

"Слідом за вчорашнім фейком про "удар по 6-му енергоблоку ЗАЕС", російська пропаганда поширює нове повідомлення про нібито "другий за добу удар ЗСУ", цього разу по транспортному цеху Запорізької АЕС, в результаті чого начебто знищено шість автобусів і два автомобілі. Насправді ці заяви є інформаційною провокацією ворога. Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об’єкта та суворо дотримується норм міжнародного права", – повідомляється в телеграм-каналі ЦПД в неділю.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що поширювані ворогом закиди не мають нічого спільного з реальністю. "Росіяни продовжують штампувати фейки про атаку на ЗАЕС. Від самого початку – це тупа брехня, бо Україні немає сенсу атакувати свою ж атомну електростанцію, яку росіяни окупували в 2022 році і регулярно використовують її для інформаційних провокацій. Тому і зараз – це російська підстава, доволі дешева. Мета РФ у штампуванні таких фейків може бути доволі проста – виправдати свій подальший терор, який вони планують. Загрозу обстрілу ніхто не скасовував, на жаль", – наголосив він.

В ЦПД наголосили, що РФ роками створює фейки про "українські удари" по ЗАЕС як частину підготовки інформаційного підґрунтя для можливих провокацій самої РФ на ядерному об’єкті, відповідальність за яку Кремль заздалегідь намагається превентивно перекласти на Україну. "Систематичні маніпуляції навколо ЗАЕС є складовою політики ядерного тероризму, яку росія здійснює проти України та всього світу", – вказують в Центрі.

Як повідомлялося, в суботу Міністерство закордонних справ України рішуче відкинуло звинувачення РФ щодо нібито "атаки України" на ЗАЕС, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації "Росатом". "Розцінюємо ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. Російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль", – йдеться в повідомленні.

Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої станції та повідомити про результати верифікації. В Держатомрегулювання зазначили, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.