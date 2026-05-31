Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру в неділю, та що ліквідація його наслідків триває.

"Через атаку дроном горить складська будівля терміналу "Нової пошти" та машини. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Він наголосив, що "ці удари треба зупинити", і для цього "потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію". "Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про удар окупантів по Дніпру та про пожежу, яка виникла в Дніпрі на складі логістичної компанії внаслідок цього.

Пізніше стало відомо, що окупанти дроном знищили відділення "Нової пошти" в місті, внаслідок чого будівля вигоріла вщент. В компанії повідомили, що співробітники не постраждали. Здійснено перебудову логістики, затримок у доставці не очікується, а оголошену вартість знищених відправлень клієнтам компенсують.