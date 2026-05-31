15:47 31.05.2026

Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру в неділю, та що ліквідація його наслідків триває.

"Через атаку дроном горить складська будівля терміналу "Нової пошти" та машини. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Він наголосив, що "ці удари треба зупинити", і для цього "потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію". "Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про удар окупантів по Дніпру та про пожежу, яка виникла в Дніпрі на складі логістичної компанії внаслідок цього.

Пізніше стало відомо, що окупанти дроном знищили відділення "Нової пошти" в місті, внаслідок чого будівля вигоріла вщент. В компанії повідомили, що співробітники не постраждали. Здійснено перебудову логістики, затримок у доставці не очікується, а оголошену вартість знищених відправлень клієнтам компенсують.

16:25 31.05.2026
Оккупанты нанесли дроновой удар по неработающему предприятию в Ривненской области, без жертв

16:23 31.05.2026
Окупанти завдали дронового удару по непрацюючому підприємству в Рівненській області, без жертв

14:20 31.05.2026
Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

12:11 31.05.2026
Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

14:55 30.05.2026
Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

16:01 29.05.2026
Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

15:26 29.05.2026
Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

15:09 29.05.2026
Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

