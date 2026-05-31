Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

Дрони Третього армійського корпусу Збройних сил України уразили ворожі цілі на КПП "Ізварине" за 205 км від лінії фронту, що поставило всю ключову логістику російських окупантів в тимчасово окупованих районах Луганської області під вогневий контроль українських сил, повідомили в корпусі в неділю.

"У відповідь на заяви ворога про нібито повне захоплення Луганської області, ми оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – відтепер усе це перебуває під пильним наглядом та контролем БПЛА Третього армійського корпусу", – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Глибокий рейд спланував та реалізував взвод ударних крил "З кайфом" – батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу. Під час операції бійці знищили та пошкодили броньовану техніку й вантажівки з боєкомплектом на критично важливих логістичних шляхах ворога. Операцію розробив і очолив командир взводу ударних БПЛА, Герой України Олександр "Схід" Іванцов, який у 2022 році десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну Україні територію.

"Луганськ, Старобільськ, Брянка, Алчевськ – це наші рідні міста. Відтепер вони не будуть для ворога безпечним тилом. Ми, бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр, офіційно заявляємо: на теренах Луганщини в окупантів більше немає безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди – навіть на КПП "Ізварине" та інших ділянках кордону", – наголосив Іванцов.

Зазначається, що весь екіпаж, який здійснив ураження цілей на кордоні, складається виключно з уродженців Луганської області, як і значна частина підрозділу. Сьогодні вони визволяють свій рідний дім за допомогою найсучасніших технологій.