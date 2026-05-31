Інтерфакс-Україна
Події
14:26 31.05.2026

Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

Дрони Третього армійського корпусу Збройних сил України уразили ворожі цілі на КПП "Ізварине" за 205 км від лінії фронту, що поставило всю ключову логістику російських окупантів в тимчасово окупованих районах Луганської області під вогневий контроль українських сил, повідомили в корпусі в неділю.

"У відповідь на заяви ворога про нібито повне захоплення Луганської області, ми оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – відтепер усе це перебуває під пильним наглядом та контролем БПЛА Третього армійського корпусу", – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Глибокий рейд спланував та реалізував взвод ударних крил "З кайфом" – батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу. Під час операції бійці знищили та пошкодили броньовану техніку й вантажівки з боєкомплектом на критично важливих логістичних шляхах ворога. Операцію розробив і очолив командир взводу ударних БПЛА, Герой України Олександр "Схід" Іванцов, який у 2022 році десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну Україні територію.

"Луганськ, Старобільськ, Брянка, Алчевськ – це наші рідні міста. Відтепер вони не будуть для ворога безпечним тилом. Ми, бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр, офіційно заявляємо: на теренах Луганщини в окупантів більше немає безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди – навіть на КПП "Ізварине" та інших ділянках кордону", – наголосив Іванцов.

Зазначається, що весь екіпаж, який здійснив ураження цілей на кордоні, складається виключно з уродженців Луганської області, як і значна частина підрозділу. Сьогодні вони визволяють свій рідний дім за допомогою найсучасніших технологій.

13:12 31.05.2026
ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

12:48 31.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

12:14 31.05.2026
СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

14:46 30.05.2026
В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

14:31 30.05.2026
Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

12:24 30.05.2026
СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

08:58 30.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

18:51 29.05.2026
Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

18:49 29.05.2026
СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

18:01 29.05.2026
СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

