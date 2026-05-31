Інтерфакс-Україна
Події
14:20 31.05.2026

Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

1 хв читати
Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

Російські окупанти у неділю, 31 травня, дроном знищили відділення №1 лідера експрес-відправлень "Нова пошта" у місті Дніпро, внаслідок чого будівля вигоріла вщент, йдеться у повідомленні компанії в неділю.

"Співробітники не постраждали. На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває", – повідомила "Нова пошта" в Телеграм.

У компанії повідомили, що здійснено перебудову логістики, затримок у доставці не очікується.

У "Новій пошті" також наголосили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

"Ми вже зв’язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", – йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялось, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення №1 компанії у Слов’янську Донецької області.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #дніпро #атаки_рф #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 31.05.2026
Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

11:13 31.05.2026
Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

10:43 31.05.2026
На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

18:51 27.05.2026
Ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" на Одещині

Ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" на Одещині

15:47 26.05.2026
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

15:52 25.05.2026
В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

13:19 25.05.2026
Окупанти завдали удару по Дніпру, троє поранених

Окупанти завдали удару по Дніпру, троє поранених

10:19 25.05.2026
Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

18:44 21.05.2026
В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

ОСТАННЄ

Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів на проїзд в Києві вимушеним кроком

На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

Кличко привітав киян та всіх українців з Днем Києва

Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА