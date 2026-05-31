Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

Російські окупанти у неділю, 31 травня, дроном знищили відділення №1 лідера експрес-відправлень "Нова пошта" у місті Дніпро, внаслідок чого будівля вигоріла вщент, йдеться у повідомленні компанії в неділю.

"Співробітники не постраждали. На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває", – повідомила "Нова пошта" в Телеграм.

У компанії повідомили, що здійснено перебудову логістики, затримок у доставці не очікується.

У "Новій пошті" також наголосили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

"Ми вже зв’язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", – йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялось, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення №1 компанії у Слов’янську Донецької області.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.