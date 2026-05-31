13:12 31.05.2026

ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛДВС) у Кіровській області РФ великого нафтопроводу, який з’єднує Сибір з Європою, а також нафтобазу у Ростовській області РФ у ніч проти 31 травня.

"Розташована за майже 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС "Лазарєво" в Кировській області є ключовою точкою нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу "Дружба", що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами", – повідомляють ССО в Телеграм у неділю.

Також повідомляється про удар дальнобійними дронами по нафтобазі "Агропродукт" в селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ, про який раніше повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. "На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція", – йдеться в повідомленні.

Теги: #ссо #нафтопровід #ураження

