Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

Сили оборони завдали ударів по складу паливо-мастильних матеріалів у селищі Матвєєв Курган в Ростовській області РФ, а також по командно-спостережному пункту російських окупантів у селі Бегоща Курської області РФ та ворожому пункту управління БпЛА у селі Графовка Бєлгородської області РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Телеграм у неділю.

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) завдані удари про пункту управління БпЛА окупантів у районі Калинового Донецької області, ворожій майстерні дронів у Донецьку, а також по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному Донецької області.

За результатами попередніх уражень підтверджені ураження 30 травня року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу в місті Феодосія в окупованому Криму, а також газового сховища у районі окупованого міста Єнакієве Донецької області. Об’єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ, зазначають у Генштабі.