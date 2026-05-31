СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) у взаємодії з Силами спеціальних операцій та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, а також іншими складовими Сил оборони успішно уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ у ніч на 30 травня.

"Підприємство входить до структури "Роснєфті" та є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку рф. Потужності заводу дозволяють випускати понад 20 видів продукції, зокрема паливо, що використовується для забезпечення потреб російських військ", – повідомляють СБС в Телеграм у неділю.