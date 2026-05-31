Інтерфакс-Україна
Події
12:11 31.05.2026

Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

1 хв читати
Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про пожежу, яка виникла в Дніпрі на складі внаслідок атаки російських окупантів.

"Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Ганжа в Телеграм у неділю.

Назву та локацію компанії він не уточнив.

Раніше Ганжа повідомив про удар окупантів по Дніпру та пожежу, яка виникла внаслідок цього, не уточнивши деталі.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

11:13 31.05.2026
Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

10:43 31.05.2026
На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

10:42 31.05.2026
На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

10:33 31.05.2026
Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

19:03 29.05.2026
Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

18:53 29.05.2026
Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

16:22 29.05.2026
ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

17:28 27.05.2026
РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

18:46 25.05.2026
Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

ОСТАННЄ

Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів на проїзд в Києві вимушеним кроком

Кличко привітав киян та всіх українців з Днем Києва

Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

Третя петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВМС України знищили 6 російських ударних дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА