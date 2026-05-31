Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про пожежу, яка виникла в Дніпрі на складі внаслідок атаки російських окупантів.
"Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Ганжа в Телеграм у неділю.
Назву та локацію компанії він не уточнив.
Раніше Ганжа повідомив про удар окупантів по Дніпру та пожежу, яка виникла внаслідок цього, не уточнивши деталі.