Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про пожежу, яка виникла в Дніпрі на складі внаслідок атаки російських окупантів.

"Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Ганжа в Телеграм у неділю.

Назву та локацію компанії він не уточнив.

Раніше Ганжа повідомив про удар окупантів по Дніпру та пожежу, яка виникла внаслідок цього, не уточнивши деталі.