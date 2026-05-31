Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

Засновник Групи СКМ, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається схилити Україну до "фальшивого миру", він вважає такий сценарій неприйнятним та переконаний, що Україна поступово рухається до справедливого і тривалого миру завдяки своїм захисникам та міжнародній підтримці.

В інтерв’ю виданню The Guardian, яке опубліковано у неділю, бізнесмена описав три можливі сценарії завершення війни: справедливий мир, за якого Україна повертається до своїх міжнародних кордонів 1991 року, а Росія сплачує репарації за завдані збитки; тривалий мир, у результаті якого Україна має стати "вільною, процвітаючою, демократичною європейською країною" та "фальшивий мир", до якого намагається схилити Україну РФ.

"Я думаю, що ми поступово рухаємося до нього (справедливого та тривалого миру). Війська Путіна застрягли. Для мене це як чаша наполовину повна… Деякі люди кажуть мені, що в Путіна немає причин припиняти цю війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати", – наголосив Ахметов.

На його думку, проблем в Росії набагато більше, просто їх тримають в таємниці, тоді як в Україні, як у вільній і демократичній державі, їх ніхто не намагається їх приховати.

Бізнесмен додав, що в стратегічній перспективі Росія програє економічно: її економіка становить близько 2% світового ВВП, а інвестиції в технології – фактично нульові. "Вони менше готові до битви завтрашнього дня, відстають", – резюмував засновник СКМ.

На питання про стосунки з президентом Володимиром Зеленським, Ахметов відповів, що востаннє бачив його 23 лютого 2022 року.

"Україна вистояла завдяки мужності та стійкості свого народу, своїх збройних сил та підтримці цивілізованого світу. А також завдяки мужності та стійкості нашого президента. Він заслуговує на велику похвалу за те, що ми можемо говорити зараз, у Києві, в будинку, де я провів перші години повномасштабного вторгнення. Він не втік, він залишився тут з нами та показав себе як мужня людина з сильним характером", – заявив бізнесмен.

Зі свого боку Ахметов вважає, що виконує свою обіцянку, яку він дав перед повномасштабним вторгненням: залишатиметься в Україні та допомагати військовим і армії бути сильними, а цивільному населенню – виживати у війну.

Засновник СКМ зазначив, що завжди був дуже щирим з народом, урядом і міжнародною спільнотою.

"Ми завжди намагалися діяти максимально прозоро. Можливо, людям потрібен час, щоб чітко зрозуміти, що те, що ми робимо, спрямоване на дуже правильні та звичайні цілі. Але моїм найважливішим бажанням завжди було, щоб Україна залишалася єдиною, вільною, демократичною та процвітаючою, і стала державою-членом ЄС", – наголосив Ахметов.

За його словами, СКМ і "Шахтарю" подобаються найцивілізованіші європейські правила, вони звикли за ними грати, й було б добре, щоб український бізнес грав за такими правилами.

Президент клубу, якому нещодавно виповнилося 90 років, поділився мрією, щоб 100-літній ювілей "Шахтар" грав на своєму домашньому стадіоні в українському Донецьку, де б знову звучала музика Ліги чемпіонів та національний гімн.

Коментуючи стан "Донбас Арени" в окупації, бізнесмен зазначив, що "увесь окупований Донбас перебуває у такому ж жалюгідному стані".

Ахметов переконаний, що щасливий Донецьк і щасливий Донбас можуть бути лише частиною єдиної та незалежної України. Він нагадав, що цю саму тезу він повторював ще у 2014 році з трибуни "Донбас Арени", звертаючись до проросійських сил із закликом залишити регіон, а клуб змінив напис російською "Шахтер" на "Шахтар" українською на оновленій емблемі ще у 2007 році.

"Я дивлюся в майбутнє з великим оптимізмом. Україна вистоїть, стане членом Євросоюзу, а її громадяни житимуть у вільній, європейській та процвітаючій демократичній країні", – підсумував бізнесмен.