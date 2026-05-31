11:54 31.05.2026

Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів на проїзд в Києві вимушеним кроком

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва є вимушеним кроком, і навіть після впровадження нових тарифів вартість проїзду буде нижчою за собівартість у два рази, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року – на відміну від інших великих міст України, де проїзд дорожчий, ніж у столиці. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики, необхідність відновлення транспортної інфраструктури після ворожих обстрілів, змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого", – сказав Кличко в інтерв’ю телеканалу "Київ".

Він повідомив, що з 15 липня у Києві вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті запропонована на рівні 30 грн, при цьому у метрополітені собівартість залишається на рівні понад 60 грн, а на наземного транспорту – близько 50 грн.

"На сьогодні ми дотуємо 12 мільярдів гривень на транспортну галузь. А ці кошти можна б було направити на інші напрямки. Держава визначає пільгові категорії пасажирів. Ми надаємо їм безкоштовний проїзд, а держава має компенсувати в місцеві бюджети кошти за ці послуги. Держава ж протягом багатьох років цього не робить. І ці витрати лягають на плечі міста. А пільгами у столиці користуються близько 1,1 млн пасажирів", – зазначив Кличко.

При цьому він розповів, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки і вартість однієї поїздки, як і раніше, залежатиме від кількості придбаних поїздок. Наприклад, якщо пасажир придбає 50 поїздок, то одна йому коштуватиме 25 грн. Також для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25%, а під час навчального року їздитимуть безкоштовно.

Окремо в столиці планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хв без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні на 24, 48 та 72 години.

За словами Кличка, поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, лишатимуться чинними лише до 14 вересня.

Як повідомлялося, у Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, на придбані 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

На сьогодні уже дві петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, проте подана 24 березня петиція не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

